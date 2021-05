Anziana donna accoltellata a Montalbano Jonico

Nella centrale Via Armando Miele di Montalbano Jonico un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine, si è reso responsabile di un’aggressione nei confronti di un’anziana donna, malata oncologica, ferendola anche con un coltello. Il fatto è avvenuto intorno alle 19:00 di ieri . L’uomo, che era uscito dal carcere qualche mese fa, è stato bloccato dai passanti per poi finire in manette.

La donna si trova attualmente ricoverata all’ospedale di Policoro, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il movente è in corso di accertamento.