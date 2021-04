Basilicata seconda tappa di “Ti racconto l’Italia”

La Basilicata è la seconda tappa di “Ti racconto l’Italia”: il progetto di TikTok dedicato al racconto creativo dello straordinario territorio italiano.

• Il viaggio di 20 settimane alla (ri)scoperta della creatività e delle tradizioni italiane, regione per regione arriva in Basilicata il 28 aprile

• I contenuti dedicati alla Basilicata si possono scoprire, creare e condividere con gli hashtag #TikTokBasilicata e #CapitaleDellaCultura

• I video con le bellezze lucane conquistano la community di TikTok in Italia e all’estero

Milano, 26 aprile – La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell’Italia – dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali – arriva nella seconda delle venti regioni italiane: la Basilicata, terra ricca di montagne costellate da suggestivi borghi, di testimonianze storiche e bellezze naturali, a cui di uniscono colori, profumi e sapori genuini.

La community potrà raccontare aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia, #TikTokBasilicata e #CapitaleDellaCultura.

Ti Racconto l’Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

La Basilicata fa innamorare la community TikTok, in Italia e all’estero i paesaggi mozzafiato conquistano i creator

La Basilicata e tutte le sue bellezze – conosciute e meno note – sono in grado di conquistare da sempre i turisti e anche gli abitanti stessi.

Questa terra offre le acque cristalline di Maratea, l’incantata città di Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019, e le Tavole Palatine, sito archeologico con i resti di untempio dorico: paesaggi incredibili che ispirano la creatività della Community TikTok, in Italia e all’estero.

I due travel creator Lloyd Griffiths e YayaOnalaja-Aliu(@handluggageonly) hanno dedicato una serie di bellissimi video a Matera e al territorio circostante raccontando le sue bellezze e offrendole ad una ampia e curiosa community internazionale: bellissimo il racconto dei piatti della tradizione locale, la visita a Castelmezzano e le foto mozzafiato scattate tra i Sassi di Matera.

5 buoni motivi per visitarla li suggerisce anche Nicola Bartolini (@vivereviaggiandoo). Chi cerca luoghi poco conosciuti o abbandonati, come Craco, uno dei borghi più suggestivi d’Italia, troverà molti spunti sul profilo da @siwecantravel. C’è, infine, anche chi racconta la regione in versione “PolkaTiPolka”, come fa la giovane cantante Veronica Lerna (@vironica.lerna).

I lucani sanno anche farci ridere, come Alessandra Montano (@stitcherellandra_), giovane ragazza con la passione per la comicità che crea video ricchi di (auto)ironia, e imparare: Federico Cosentino(@federicovet),condivide le sue conoscenze veterinarie e il suo amore per il mondo animale con i brevi video su TikTok.

Un paesaggio come quello Materano è perfetto anche come sfondo per i video sportivi di Maria Paradiso (@mariaparadisoo), una giovane ragazza che condivide sulla piattaforma la grande passione per lo yoga e il ballo.

L’evoluzione di TikTok

La valorizzazione della cultura locale e l’integrazione con il territorio sono stati gli elementi che hanno permesso a TikTok di creare fin da subito un forte legame con la community, stimolandola a esprimere la propria creatività in tutte le forme possibili: dalla musica alla comicità, dallo sport alla recitazione, dalla moda alla cucina e alla cultura.

La varietà dei contenuti presenti in piattaforma mostra come TikTok, in meno di tre anni, sia diventato un luogo centrale per le tendenze sociali e culturali, ha stimolato nuove modalità di intrattenimento, ma anche di fruizione e condivisione di diverse forme di conoscenza e talento- come il filone di contenuti educativi raccolti sotto l’hashtag #ImparaConTikTok con cui apprendere divertendosi che conta quasi 8 miliardi di visualizzazioni.

#tiraccontolitalia: il viaggio nelle culture regionali su TikTok

Il progetto, partito ufficialmente il 19 aprile, durerà 5 mesi, toccando di settimana in settimana tutte le regioni italiane, per sottolineare il legame profondo che, in meno di tre anni, la piattaforma ha creato con la cultura e la realtà italiana.

Tra i protagonisti anche i quattro ambassador, che accompagneranno il racconto dell’Italia con storie e curiosità legate alla loro regione e non solo. Martina Socrate (@martinasocrate), giovane ventiduenne da 1.1M di follower, creerà delle video-pillole con storie locali; Diletta Secco (@dilettasecco), porterà gli utenti con lei in cucina alla scoperta delle ricette più rappresentative; Giovanni Arena (@gioanniarena_), creator venticinquenne con la passione per i viaggi racconterà ai suoi follower come viaggiare low cost nel Bel Paese; infine, Nicolò Balini, meglio conosciuto come Human Safari (@humansafari), farà scoprire luoghi e storie meno conosciute delle regioni.

Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle successive settimane hashtag dedicati alle singole regioni.

Per continuare a promuovere e valorizzare il talento narrativo, la campagna sarà accompagnata dal concorso “Ti Racconto l’Italia”, promosso da TikTok in collaborazione con Nikon.

Gli utenti che utilizzeranno l’hashtag ufficiale #tiraccontolitalia e il relativo hashtag regionale (#TikTok + regione), potranno vincere un Nikon Z50 Video Vlogger Kit. Una giuria d’eccezione composta da TikTok, il produttore discografico Gabry Ponte e un rappresentante di Nikon, decreterà il vincitore mensile.

TikTok

TikTok è la destinazione leader per i video brevi da dispositivi mobili. La nostra mission è ispirare la creatività e portare allegria.TikTok ha sedi in tutto il mondo, tra cui Los Angeles, New York, Londra, Parigi, Berlino, Dubai, Mumbai, Singapore, Jakarta, Seoul e Tokyo. http://www.tiktok.com

Ti racconto l’Italia attraverso la voce dei nostri ambassador

Martina Socrate – @MartinaSocrate | 1.1M follower

Su TikTok parla di:Comedy, recitazione

Mi è spesso capitato di riflettere su quanto TikTok influenzi la vita di noi giovani e ciò che ci circonda: la piattaforma è davvero parte integrante della nostra quotidianità e, spesso, i trend nati su TikTok si spostano toccando anche altri ambiti, influenzando modi di dire e di comunicare.

Inoltre, ed è questo ciò che apprezzo di più, TikTok è estremamente meritocratico poiché offre a tutti la possibilità di emergere tanto in Italia quanto nel resto del mondo se il pubblico apprezza ciò che fai e i contenuti che realizzi.

Questo elemento è essenziale per un contribuire a mantenere la community un ambiente stimolante, sia per i Creator sia per i fruitori dell’app.

Per questo, sono orgogliosa di essere una degli ambassador di #tiraccontolitalia sono certa che grazie alle caratteristiche della piattaforma e alla creatività degli utenti le meraviglie del nostro Paese verranno promosse, esaltate e raccontate al meglio.

E da spettatrice, non vedo l’ora di scoprire sempre più segreti e storie divertenti sulle regioni italiane: dopo tutto, l’ispirazione viene anche dalla scoperta.

Diletta Secco – @dilettasecco| 860K Follower

Su TikTok parla di:Cibo, #ImparaConTikTok

Sono davvero onorata di far parte di questo importante progetto. TikTok ha avuto un forte impatto nella nostra quotidianità, sono molto felice di vedere che ogni giorno sono sempre di più i contenuti di carattere educativo.

Il fatto che, grazie a questo progetto, la piattaforma valorizzi gli aspetti più “local”, secondo me, è un importante valore aggiunto. E permette di far conoscere anche all’estero il nostro meraviglioso patrimonio. Non vedo l’ora di scoprire gusti e storie culinarie di tutte le regioni Italiane. Questo è uno degli aspetti che preferisco di TikTok: avere sempre qualcosa di nuovo da imparare dagli altri.

Nicolò Balini – @humansafari| 239K Follower

Su TikTok parla di:Viaggi, #ImparaConTikTok

TikTok è ormai entrato nella quotidianità mia e dei miei amici, e penso permetta a volte di vedere un’Italia insolita e reale che non sempre emerge nel resto del web. Infatti, penso che #tiraccontolitalia possa essere un ottimo strumento per far conoscere sempre di più anche a noi italiani la bellezza del nostro Paese.

Ho accettato immediatamente e con orgoglio di essere una delle voci che racconteranno e amplificheranno il progetto: la promozione del mio paese è da sempre parte del mio lavoro, quindi non potevo tirarmi indietro! Soprattutto, grazie a TikTok, tutti possono farsi conoscere anche da un pubblico internazionale, perché il turismo in Italia ha un potenziale più grande di qualsiasi altro Paese che ho visitato.

Giovanni Arena – @giovanniarena_| 744K Follower

Su TikTok parla di:Viaggi, #ImparaConTikTok

Quando penso a TikTok, penso immediatamente all’influenza che la piattaforma ha avuto sulla scoperta e/o riscoperta del territorio e anche sul turismo in generale. Questo specialmente grazie ai molti contenuti diventati virali: me ne rendo conto quando, dopo aver postato un video dedicato a un luogo, moltissime persone vi si recano per scoprirlo a loro volta.

Un processo meraviglioso che mi spinge a condividere sempre più la mia passione per il viaggio su TikTok, ormai parte della mia quotidianità. Non posso che essere felice di far parte della campagna #tiraccontolitalia: dar valore al territorio italiano è fondamentale per apprezzarne, ancor di più, tutte le sue bellezze. Sono certo che avremo modo tutti di imparare qualcosa di nuovo e scopriremo tanti nuovi luoghi e le storie che ogni regione ha da raccontare.

