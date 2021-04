Basilicata salgono a 12 i Comuni in ‘Area Rossa’. Bardi firma l’ordinanza n. 19

Nuove zone rosse in Basilicata. Ordinanza di Bardi per 3 comuni

È stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata l’ordinanza n. 19 del 21 aprile 2021 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con decorrenza da oggi 22 aprile e fino al giorno 30 aprile 2021, è prevista l’applicazione delle disposizioni per il contenimento del contagio adottate per la “zona rossa” nei Comuni di Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Lavello.

Ricordiamo che con ordinanza n. 18 del 16 aprile 2021 con oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e con decorrenza dal 17 aprile e fino al giorno 25 aprile 2021, è stata prevista l’applicazione delle disposizioni per il contenimento del contagio adottate per la “zona rossa” nei Comuni di Atella, Filiano, Rapone, Ripacandida, Rotonda e Ruvo del Monte. L’ordinanza, inoltre, proroga le misure di cui alla precedente ordinanza n. 16, in riferimento ai territori comunali di Castelmezzano e Pomarico, e quelle legate al Comune di Palazzo San Gervasio di cui all’ordinanza n. 17. Tutti i Comuni appena citati saranno quindi in ‘zona rossa’ fino al 25 aprile prossimo. Mentre Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore e Lavello fino al 30 aprile prossimo.