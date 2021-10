Futsal Senise sconfitto a Venafro

Termina 7-3 per i molisani la sfida tra Venafro e Futsal Senise con i bianconeri protagonisti di una buona performance come conferma nel post gara il tecnico dei lucani Nicola Masiello: “Siamo stati protagonisti di una buonissima partita e di un ottimo primo tempo in cui il loro portiere ha salvato almeno quattro, cinque palle gol.

Potevamo chiuderlo con un largo vantaggio ma la frazione è terminata soltanto 3-3.

Nella ripresa abbiamo fatto meno bene anche perchè il Venafro è cresciuto realizzando due gol su palla da fermo. Il loro estremo difensore ha salvato altre palle gol. Non ho mai visto un portiere così in gran forma”.

TABELLINO

SPORTING VENAFRO-FUTSAL SENISE (3-3) 7-3 Marcatori: 1’25” pt De Fina (S), 5’25” pt La Bella (V), 13’15” pt Offidani (V), 14’00” pt aut. Giannace (V), 14′ 30” pt Di Pinto (S), 19’20” De Fina (S), 6’15” st e 7’55” st Offidani (V), 16’30” st Dalla (V), 18’00” st Caddeo (V)

SPORTING VENAFRO: Diez, Varriale, Marino, Caddeo, Offidani, Cimino, Giambarabba, Pire, Fetta, La Bella, Dalla, Corsetti. All.: Tavone

FUTSAL SENISE: Plaza, Grandinetti, Urgo, Capalbo, Iorio, Pesce, De Fina, Mastrogiulio, Di Pinto, Guerriero, Giannace, Jimenez. All.: Masiello

Arbitri: Pubblico e Mella di Roma 1. Cronometrista: Festa di Isernia

Note: Ammoniti: Pesce, De Fina, Di Pinto, Jimenez (S) Espulsi: ne