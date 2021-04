Emergenza covid 19 aggiornamento 14 Aprile Bollettino BASILICATA: 210 positivi, 62 guariti e 2 decessi

Report dati processati in data 13 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 298.648

Tamponi totali negativi n. 274.641

Persone testate n. 176.047

Tamponi molecolari di giornata n. 1.450

Test antigenici totali 13.091

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 213

Tamponi negativi n. 1.237

RICOVERATI N. 181

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 17

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 05

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 29

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 18

Terapia Intensiva n. 07

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 64

DECESSI TOTALI N. 02

Deceduti Residenti n. 02

• Potenza

• Rotondella

POSITIVI TOTALI N. 213

Residenti: n. 210

N. Comune

6 Abriola

4 Atella

3 Avigliano

15 Bernalda

6 Brindisi di Montagna

1 Cancellara

10 Castelluccio Inferiore

4 Castelluccio Superiore (n. 1 domiciliato a Castelluccio Inferiore)

1 Craco

4 Ferrandina

1 Filiano

1 Francavilla in Sinni

1 Garaguso

4 Genzano di Lucania

1 Irsina (domiciliato in Puglia)

5 Lavello

8 Maschito

42 Matera (n. 1 domiciliato a Montescaglioso)

11 Melfi

4 Montalbano Jonico

2 Montemilone

2 Montescaglioso

2 Oppido Lucano

4 Palazzo San Gervasio

1 Pignola

5 Pisticci

8 Policoro

19 Potenza

9 Rionero in Vulture

1 Rivello

3 Rotonda

2 Ruvo del Monte

1 San Severino Lucano

1 Satriano di Lucania (domiciliato a Filiano)

2 Scanzano Jonico

2 Senise

5 Stigliano

1 Terranova di Pollino

1 Tito

1 Tolve

4 Tursi

2 Venosa

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Matera)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 2

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 64

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 62

N. Comune

1 Avigliano

1 Bella

1 Bernalda

3 Castelgrande

3 Chiaromonte

2 Filiano

1 Francavilla in Sinni

1 Grassano

14 Grottole

2 Lauria

11 Matera

1 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Muro Lucano

1 Pomarico

1 Potenza

3 San Costantino Albanese

3 Senise

2 Teana

2 Tursi

4 Vietri di Potenza

3 Viggiano

Guariti non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia (domiciliato a Pomarico)

Guariti non residenti nè domiciliati in Regione Basilicata: n. 1

N. Regione/ Stato estero

1 Puglia

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.149

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 4.968

DECEDUTI RESIDENTI N. 476

GUARITI RESIDENTI N. 15.289