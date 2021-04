Vaccini: a Potenza e Matera centinaia di persone in fila

Centinaia di persone sono in fila nei pressi degli ospedali di Potenza e di Matera – molte già da alcune ore – per ricevere il vaccino: le file si sono formate dopo che, ieri, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha annunciato che il vaccino sarebbe stato somministrato per tre giorni, senza prenotazioni, a coloro che hanno un’età compresa fra 60 e 79 anni.

La presenza di tante persone davanti alle strutture donate all’Italia dal Qatar – destinate proprio alle vaccinazioni – ha provocato anche rallentamenti nelle circolazione automobilistica e ressa nei parcheggi vicini.

Ricordo a tutti che non c’è bisogno di concentrarsi nella giornata odierna, dato che sarà possibile vaccinarsi con Astrazeneca anche domani e dopodomani. Dato il successo della scelta e la disponibilità di vaccini, lavoreremo per rendere strutturale tale canale di vaccinazione volontario con Astrazeneca anche nei giorni successivi. Intanto oggi dalle 14 anche gli Over 70 potranno prenotarsi sulla piattaforma Poste.

Caregiver: entro la fine della settimana sarà possibile prenotare, scegliendo luogo e orario, accedendo in piattaforma con i dati dei soggetti “fragili”. La vaccinazione dei caregiver perciò non sarà contestuale ai soggetti ‘fragili’, ma avverrà dopo pochi giorni. Il nostro obiettivo è vaccinare tutti nel minor tempo possibile”.