SENISE: esposto nella cappella di San Biagio il quadro della Madonna di Costantinopoli

Nella seconda Domenica di Pasqua conosciuta come Domenica della Divina Misericordia, si rinnova a Senise l’esposizione del quadro della Madonna di Costantinopoli nella Cappella di San Biagio.

Per il secondo anno causa emergenza covid19 i fedeli potranno effettuare una visita in forma privata, il parroco Don Pino Marino ha trovato delle soluzioni per agevolare la devozione.

La devozione alla Madonna Bizantina risale al periodo dei monaci Basiliani che avevano nel nostro territorio diverse realtà e insediamenti di monasteri. Sono passati circa trentatré anni da quel 14 aprile 1988 quando l’icona nuova fu portata a piazza San Pietro a Roma dal parroco Don Egidio Guerriero per la benedizione da parte di Papa Giovanni Paolo II.

Per questo momento solenne e data la particolarità del momento è stata chiamata la ditta di Francesco Lebrino di Vibo Valentia,specializzata in addobbi sacri, ha realizzato una degna collocazione al quadro dell’effige della Madonna di Costantinopoli, con raffinati addobbi, eseguiti con cura nell’accostamento di materiali quali velluti, damaschi e decorazioni dipinte a mano.

I fedeli e i devoti potranno soffermarsi per un momento di preghiera personale dalle 8:30 alle 20:30 tutti i giorni fino al 31 di Maggio, gli ingressi saranno contingentati con l’aiuto dalla protezione civile.

Il quadro rimarrà esposto nella cappella di San Biagio fino al 31 Maggio, come sempre si ricorda di mantenere il distanziamento, e di indossare la mascherina.