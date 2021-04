La Scuola Holden di Torino e la barese La Content Academy di nuovo insieme per un corso sulla scrittura epistolare

La Scuola Holden di Torino e la barese La Content Academy di nuovo insieme per un corso dedicato alla scrittura epistolare. Al via, in streaming su Google Meet, a partire dal 9 aprile.

La lettera è una delle forme di comunicazione più intime che conosciamo. Sarà perché, un tempo, si scriveva a mano, scegliendo l’inchiostro e la carta, e si spediva in una busta sigillata.

Tanti autori hanno trovato nella forma epistolare il modo migliore di esprimersi: nelle lettere ci si confida, prima di tutto con sé stessi e, come raccontava Lucio Dalla, scrivere lettere insegna a “scrivere più forte”. A scegliere e calcare le parole, a trasformare i fatti in racconti, senza iperboli e senza gabbie narrative.

È a questo meraviglioso mondo, fatto di inchiostro, tastiere ed emozioni, che è dedicato il nuovo corso di scrittura dal titolo “Più forte ti scriverò”, promosso dalla Scuola Holden di Torino e realizzato in collaborazione con la scuola di formazione barese La Content Academy.

Scrittura e letteratura epistolare raccontate, studiate, analizzate nel dettaglio in 7 lezioni online più un reading finale, in quella che ha tutte le caratteristiche per essere una vera e propria classe virtuale.

Un percorso intensivo in cui le lezioni saranno arricchite da esercizi pratici e molte letture, utili sia a chi cerca l’ispirazione per una storia da scrivere o già cominciata, sia per chi si trova per la prima volta davanti alla pagina bianca.

Baresi anche i docenti in cattedra: Cristiano Carriero, copywriter e storyteller, oltre che co-fondatore de La Content Academy e Alessandra Minervini, scrittrice, editor e insegnante di scrittura da oltre dieci anni. Guest star d’eccellenza del reading di fine corso, Fabio Fanelli, autore e copywriter, scrittore di format per il mondo del cinema e della e pubblicità.

Un corso che si diramerà in due principali moduli formativi: il primo, dal titolo “Tutte le altre destinazioni”, a cura di Cristiano Carriero, in cui la scrittura epistolare sarà indagata partendo da alcune lettere famose: quelle di Van Gogh al fratello Theo, quelle de La posta del cuore della señorita Leo di Ángeles Doñate, le Eroidi di Ovidio, le mail a una giornalista del romanzo L’ultima intervista di Eshkol Nevo. Non solo opere di narrativa, però, ma anche canzoni, podcast e newsletter.

Il secondo, dal titolo “Ogni bene possibile“, sarà invece orientato da Alessandra Minervini verso la ricerca delle potenzialità dello strumento narrativo epistolare: storie in cui le lettere siano la chiave di volta, al punto da condizionare la struttura, lo stile, la drammaturgia. Sarà anche un percorso di lettura e di studio delle funzioni narrative che può assumere una lettera, se inserita nel contesto e nel punto giusto.

Primo appuntamento del corso online “Più forte ti scriverò” venerdì 9 aprile dalle 18 alle 20, con Alessandra Minervini.