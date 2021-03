IL 29 MARZO CONFERENZA STAMPA SU ACCORDO TRASPORTI

“Ratifica accordo per la prosecuzione del servizio di trasporto e riforma del sistema in Basilicata”: è il tema di un incontro con i giornalisti convocato per lunedì 29 marzo dall’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra.

L’iniziativa – che si terrà a Potenza nella sala “Inguscio” della Regione Basilicata con inizio alle ore 10.30 e che sarà aperta unicamente alla stampa – si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid.

Nel corso dell’incontro sarà illustrato lo schema di accordo tra Regione Basilicata, Province di Potenza e di Matera e Cotrab per la prosecuzione dei servizi di Tpl extraurbani provinciali fino al 30 novembre 2021 e comunque non oltre il subentro del nuovo gestore a seguito dell’espletamento della procedura di affidamento da parte dell’amministrazione regionale.

Tutti giornalisti sono invitati a partecipare all’incontro nel pieno rispetto delle norme anticovid.