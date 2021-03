Francavilla in Sinni: Proroga della zona rossa anche per la prossima settimana

“Il Sindaco e l’Amministrazione, in totale accordo con il presidente della Giunta Regionale Vito Bardi, comunicano la proroga della zona rossa per la nostra comunità per un’altra settimana.

La decisione purtroppo non è stata facile, viviamo in un momento di totale emergenza sanitaria ed economica ma siamo sicuri che questi sacrifici condurranno la nostra comunità lontano da questo incubo”.

Questo quanto comunicato sulla pagina istituzionale Facebook del comune sinnico.