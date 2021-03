Covid Basilicata: Altri 5 decessi. I nuovi casi sono 116, 86 i guariti , salgono i ricoverati

1.362 i tamponi processati , di cui sono emersi 116 nuovi casi, si registrano 86 guariti, ma con un dato ancora pesantissimo sui decessi: ben 5 nelle ultime 24 ore, come ieri.

I RICOVERATI IERI 180, + 4 RISPETTO A IERI– Al “San Carlo” di Potenza 35 nelle malattie infettive, 30 in pneumologia, 15 in medicina d’urgenza, 29 in medicina interna Covid, e 3 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 34 nelle malattie infettive, 19 in pneumologia, 5 in medicina interna Covid e 10 in terapia intensiva;

CINQUE LE PERSONE DECEDUTE nell’ultimo giorno: di Anzi, Filiano, Lagonegro, Pietragalla e Potenza;

I NUOVI POSITIVI SONO 116 – 1 Anzi (domiciliato a Potenza), 4 Avigliano, 2 Baragiano, 3 Bernalda, 4 Episcopia, 8 Ferrandina, 1 Filiano, 1 Forenza, 1 Garaguso, 1 Lauria, 9 Matera, 6 Melfi, 2 Muro Lucano (n. 1 domiciliato in Campania), 1 Paterno, 1 Pescopagano, 1 Picerno, 1 Pietragalla, 1 Pisticci, 10 Policoro, 11 Pomarico (n. 1 domiciliato a Pisticci), 15 Potenza, 2 Rionero in Vulture, 2 Rotondella, 1 Ruoti, 2 Sant’Angelo Le Fratte, 1 Satriano di Lucania, 2 Scanzano Jonico, 1 Senise, 3 Teana, 2 Terranova di Pollino, 3 Tito, 1 Trecchina, 10 Tursi, 1 Valsinni, 1 Viggiano.

I GUARITI 86 – 1 Atella, 1 Avigliano, 2 Baragiano, 1 Ferrandina, 1 Genzano di Lucania, 4 Lauria, 5 Lavello, 4 Maratea, 1 Marsicovetere, 13 Matera, 5 Melfi, 2 Montalbano Jonico, 1 Montescaglioso, 2 Palazzo San Gervasio, 1 Pisticci, 5 Policoro (n. 2 domiciliati a Sant’Arcangelo), 10 Potenza, 3 Rotondella, 7 Sant’Arcangelo (n. 1 domiciliato a Policoro), 1 Satriano di Lucania, 2 Stigliano, 1 Tito (domiciliato a Potenza), 2 Tolve, 1 Tursi, 7 Venosa, 1 Viggiano (domiciliato a Castelsaraceno), 1 indiano domiciliato a Maschito, 1 lombardo domiciliato a Rotondella;

A seguito dell’aggiornamento odierno, questa la situazione in Basilicata. Gli attuali positivi sono 4.123, di cui 3.943 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 393 Mentre i guariti totali sono 13.130.