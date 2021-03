COLORS ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON VELVET MEDIA PER LA STRATEGIA WEB

COLORS, società di sviluppo di tecnologie innovative e distributrice di prodotti a livello worldwide, rafforza ulteriormente il team e, a partire da marzo 2021, annuncia la collaborazione con Velvet Media, agenzia di marketing e vendita on line con copertura nazionale ed internazionale inserita nell’ultimo triennio dal Financial Times tra le 86 aziende in Europa a crescita più alta.

Obiettivo della partnership sarà il rafforzamento della presenza del progetto REGENESIS ViralOff® CON TECNOLOGIA POLYGIENE sui canali social Instagram, Facebook e Linkedin, raccontato attraverso i prodotti e le importanti azioni a livello nazionale ed internazionale portate avanti da Mario David Odicini e Lisa Tavazzani, rispettivamente General Manager e Ceo di COLORS.

Come spiegano i due top manager: “Nell’arco di pochi mesi il progetto ViralOff® ha ottenuto un notevole successo worldwide. ViralOff® Shield Spray sin dal suo debutto è stato un vero game changer di mercato: il prodotto ha infatti superato brillantemente i test di efficacia antibatterica ed antivirale su molteplici superfici e sui tessuti. ViralOff® Shield Spray non è un presidio medico chirurgico ma conferma la propria affidabilità nel proteggere i tessuti e i materiali e, grazie alla certificazione ECO PASSPORT by OEKO-TEX, appartiene ad una filiera sostenibile ed ecocompatibile.

Siamo convinti che l’ingresso di Velvet Media ci consentirà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza on line su tutte le piattaforme e siti e commerce , affiancandola ad un’attività di pr già molto capillare attuata da Pambianco Communication che ci ha aiutato a creare un forte attention getting sulla nostra attività e il nostro progetto”.

Anche Bassel Bakdounes, ceo di Velvet Media, commenta con soddisfazione la sigla della partnership.

“Siamo orgogliosi di essere stati coinvolti nel progetto ViralOff®, metteremo a disposizione un team dedicato per sviluppare le attività di marketing e vendita on line che garantiscano una costante crescita al brand”, dichiara.

“Velvet Media è sempre più proiettata a livello internazionale anche grazie alla recente apertura della sede di Milano: lavorare con iniziative di questo spessore ci motiva e ci conferma di aver preso la giusta direzione di sviluppo”.