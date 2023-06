WhatsApp web ha ripreso a funzionare, segnalazioni per Facebook e Instagram

WhatsApp nella versione desktop ha ripreso a funzionare dopo un blocco di circa 1 ora, dalle 16.30 ora italiana.

Non è stato possibile mandare e ricevere messaggi, anche il sito da cui scaricare l’app nella versione per computer era inaccessibile.

Su Twitter alcuni utenti hanno segnalato anche problemi alle altre app del gruppo Meta, Instagram e Facebook, tanto che sono diventati di tendenza in Italia gli hashtag #WhatsAppDown e #InstagramDown. Ora la situazione sembra essere tornata normale.

La chat poche ore fa, nella serata del 5 giugno, aveva avuto un altro blocco di circa 1 ora di cui ancora non sono note le cause.

Nel caso del down di WhatApp del 6 giugno è stato impossibile mandare e ricevere messaggi, quando si provava ad aprire l’app dal computer veniva fuori il messaggio ‘Computer non connesso’, a indicare che il servizio non è disponibile.

