LE REGIONI ALL’ESPOSIZIONE DI DUBAI- 09-03-2021 CONFERENZA STAMPA

Un regista italiano vincitore dei più importanti riconoscimenti internazionali e Premio Oscar racconterà le regioni d’Italia all’Expo 2020 Dubai, il grande evento globale al via il primo ottobre.

Il nome del regista, scelto da una giuria presieduta dallo scrittore Sandro Veronesi, verrà svelato nel corso di una conferenza stampa digitale che si terrà domani martedì 9 Marzo, alle ore 11.00, sulla piattaforma della Stampa Estera in Italia.

È quanto si legge in una nota della Segreteria del Commissariato Generale

dell’Italia per Expo 2020 Dubai.

All’evento interverranno, assieme al regista, il Commissario per la partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale Paolo Glisenti e il Direttore Artistico del Padiglione Italia Davide Rampello.

Nelle prossime settimane lo sguardo del regista attraverserà con la sua troupe le Regioni che hanno aderito al progetto di partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, che ha per titolo “La Bellezza unisce le Persone”, realizzando riprese nei territori del Paese che saranno poi mostrate per l’intera durata del semestre di Expo 2020 Dubai, (fino al 31 Marzo 2022) ai visitatori del Padiglione Italia in uno spazio del percorso espositivo denominato Belvedere: una proiezioni a 360 gradi sulle Regioni e sui paesaggi italiani più suggestivi.

L’evento sarà visibile anche sulla pagina Facebook del Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai https://www.facebook.com/italyexpo2020.