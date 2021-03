Dl sostegno, aiuti per l’editoria online e le testate locali

“Nel settore dell’editoria abbiamo assistito a una contribuzione selettiva negli ultimi anni e questo non ha aiutato la terzietà dell’informazione.

La comunicazione è uno degli asset degli indicatori di performance di un Paese e deve essere uno dei nostri detonatori di futuro.

Per questo Forza Italia sarà sul campo, perché ci sono stati sacrifici umani in termini di licenziamenti e di mortificazione delle professionalità che la pandemia ha acuito e che non possiamo permetterci.

Vogliamo più equità, crediamo vada portato avanti e sostenuto tanto il cartaceo quanto l’on-line e soprattutto puntiamo a rilanciare le testate e la comunicazione locale. La voce di troppi organi di informazione è stata colpevolmente tacitata o non valorizzata”.

Lo ha detto Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia – come riporta Ansa – durante una conferenza stampa del partito sul Decreto sostegno.