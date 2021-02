COVID: ora la Basilicata rischia l’arancione

Aumentano i casi di coronavirus in Basilicata, l’incidenza per centomila abitanti e l’indice di contagiosità Rt; resta sotto la soglia d’allerta la pressione ospedaliera: la Basilicata ora rischia di passare dalla zona gialla (di cui fa parte, senza interruzioni, dalla scorso 11 gennaio) a quella arancione.

Dopo alcune settimane di relativa tregua, gli ultimi giorni sono stati caratterizzati dalla scoperta di nuovi focolai, molti dei quali riguardano le scuole.

Per ora la Regione non ha preso decisioni su un ricorso più esteso alla didattica a distanza, ma un ulteriore peggioramento della situazione potrebbe portare a nuove ordinanze più restrittive. Non a caso, in molti comuni, i sindaci hanno già disposto la sospensione della didattica in presenza.

(ANSA)