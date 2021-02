Istat: in Basilicata in nove anni -25mila residenti

In Basilicata, al 31 dicembre 2019, i residenti sono 553.254, con una riduzione di 5.333 abitanti (-9,5 per mille) rispetto all’anno precedente, e di 24.782 abitanti (-5,5 per mille in media ogni anno) rispetto al 2011. E’ uno dei dati che emergono dal “Censimento permanente della popolazione in Basilicata.

Prima diffusione dei dati definitivi 2018 e 2019” dell’Istat. (ANSA).