GARBINO dal 9 febbraio in radio e nei digital store con il singolo BIRRA E NETFLIX

Birra e Netflix è il primo singolo del 2021 della band pesarese Garbino.

Una canzone d’amore mancata che esplora i meandri dell’apatia e della solitudine di un uomo sempre fuori posto che si rifugia nelle sue abitudini piuttosto che affrontare la vita, partendo dall’incomunicabilitá dell’era della comunicazione. Un’ironia disperata che ci racconta lo “scazzo” dei nostri tempi.

Prodotto da Kaos Factory, videoclip per la regia di Gilberto Ficara,mixaggio e mastering di Alex Marton (Firstline Studio)

Le loro canzoni narrano di scienza, astronomia e vita di tutti i giorni, con l’uso superbo di voci e cori e l’unione di uno strumento barocco nel sound, facendone un omaggio alla canzone italiana per eccellenza, senza perdere grinta, originalità e modernità.

Tanti gli omaggi alle loro terre, con canzoni come ADRIATICO, GABICCE e altrettanti riferimenti naturalistici in canzoni come TARDIGRADI, esseri viventi supereroi del pianeta che sopravvivono anche nudi nello spazio; il BRADIPO, con la sua lentezza e poca voglia di fare le cose; ORIZZONTE DEGLI EVENTI, il confine di un buco nero nello spazio oltre il quale nemmeno la luce può tornare indietro.

Non mancano però originalità e ironia, che possiamo trovare in canzoni come PANDAMMETANO, in cui il protagonista in cerca di amore pensa sia molto più economico avere una panda a metano per fare il giro del mondo, ed EZECHIELE, un millepiedi così brutto che nessuno vuole abbracciare. Ma soprattutto si parla di vita quotidiana, dei difetti e delle debolezze di ognuno di noi.

Biografia

Garbino è un duo indie/pop pesarese formato da Iago Baldassarri (chitarra e voce) ed Elisabetta del Ferro (viola da gamba, basso e voce).

Nascono nel 2018 con il nome di Trio kaos. La prima volta che si fanno vedere in pubblico è in occasione della prima edizione della notte dei talenti a S. Giovanni in Marignano (estate 2018) dove vincono il primo premio con il brano “Adriatico”.

A febbraio 2019 sono ospiti di “Radio rock” nella sezione dedicata agli artisti emergenti.

Si fanno spazio nel panorama italiano ottenendo diversi riconoscimenti: nel luglio 2019 vincono il premio della critica al Roccaling di Latina, miglior band e primo premio assoluto al Festival Estivo di Piombino con il brano “Pandammetano”, ad agosto vincono il Copula mundi di Firenze, nel frattempo pubblicano il singolo “Bradipo” e il primo album live “Dalla Cira con furore”, a novembre partecipano ad area Sanremo arrivando alle finali con il brano “Dimensione quantistica”.

A giugno 2020 vincono Arezzo wave best band Marche 2020. Nel 2021 cambiano formazione e nome diventando Garbino.

Riconoscimenti

Vincitore “Arezzo wave love festival” 2020 Best band marche

Finalista “Area Sanremo 2019”

Vincitore “Copula Mundi – Firenze 2019”

Vincitore “Festival Estivo Piombino 2019”

Miglior band “Festival Estivo Piombino 2019”

Premio della critica “Roccaling 2019”

Primo classificato “La Notte Dei Talenti 2018”

Hanno condiviso il palco con artisti come Lo Stato Sociale, Giulio Wilson, Calcutta, Eugenio in via di gioia, Musica per Bambini…

Sito ufficiale: www.garbino.band

Fb: https://www.facebook.com/garbinoband

Instagram: https://www.instagram.com/garbino_band/