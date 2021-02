I Vescovi di Basilicata indicano San Giustino De Jacobis come protettore dei lucani nel mondo

“Come primo cittadino della comunità di San Fele, luogo natìo di San Giustino De Jacobis, mi sento in dovere di ringraziare, a nome di tutta l’amministrazione comunale e a nome di tutta la comunità sanfelese, la Conferenza Episcopale di Basilicata per la sensibilità che ha dimostrato nel voler elevare San Giustino a patrono dei lucani nel mondo, conosciuto anche da Papa Francesco, in occasione della benedizione della statua a Roma il 16 ottobre 2019”.

Un lavoro iniziato tempo addietro in collaborazione con il nostro giovane parroco Don Michele Del Cogliano che finalmente, dopo varie iniziative a livello locale e diocesano, vede portare a termine i primi frutti.

Il dialogo resta sempre l’unico mezzo per promuovere il bene comune e tutti dobbiamo intraprendere la strada che san Giustino ha indicato per poter divulgare i valori dell’intercultura, dell’ecumenismo e della mediazione culturale.

E’ importante sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto delle culture diverse dalla propria, allo sviluppo del senso civico, alla tolleranza, all’accoglienza e soprattutto alla promozione del bene comune. Resto a disposizione di qualunque proposta di collaborazione e condivisione.”