COVID: la Basilicata sarà ancora zona gialla

La fase 2 della campagna vaccinazione anti-covid in Basilicata comincerà il 15 febbraio: nelle prossime ore sarà comunicato il calendario delle somministrazioni agli ultraottantenni. La notizia è stata ufficializzata dalla Regione in una giornata che ha confermato come sia ormai costante il calo dei contagi.

Da registrare, però, altri tre decessi, con 72 persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo una in terapia intensiva.

Numeri che, quasi certamente, confermeranno la Basilicata in zona gialla anche per la prossima settimana. (ANSA).