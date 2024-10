Calcio, serie A: Milan Club di Ferrandina, Matera, Muro Lucano, Potenza e Rionero in Vulture contestano gestione biglietti e abbonamenti AC Milan

I Milan Club di Ferrandina, Matera, Muro Lucano, Potenza e Rionero in Vulture in una nota contestano le ultime novità sulla gestione dei biglietti e degli abbonamenti da parte della società di calcio A.C. Milan.

Di seguito la nota integrale.

Noi consideriamo A.I.M.C. (Associazione Italiana Milan Club) anello fondamentale di collegamento tra i Milan Club e la società A.C. Milan e nutriamo verso la stessa il massimo rispetto e la stima per l’immenso lavoro svolto e il costante aiuto fornito nel corso degli anni pertanto riteniamo che le recenti restrizioni applicate sulla prelazione dei biglietti e la gestione degli abbonamenti rappresentino per noi, Milan Club distanti 1000 Km da Milano, un errore della società e un ostacolo forse insormontabile che obbligherà molti di noi a non poter più seguire allo stadio la propria squadra del cuore e a non provare più quelle emozioni incredibili che solo San Siro riesce a regalare e che tanto ci hanno fatto innamorare di questi colori.

Noi Milan Club siamo centri di aggregazione unici, generatori instancabili di solidarietà e creatori di tantissime nuove amicizie in ogni parte del mondo, uniti da una passione comune, quella vera: il Milan, e come tale andremmo tutelati e non ostacolati.

I recenti prezzi applicati per Milan-Juventus ad esempio e le modalità di vendita riteniamo siano stati del tutto errati, non tenendo conto delle difficoltà economiche di molte famiglie Italiane e soprattutto di quei tifosi, come noi, lontani e che hanno sempre supportato la squadra anche nei momenti più bui.

Speriamo che la nostra voce venga ascoltata e che la società ritorni sui suoi passi per trovare insieme, attraverso il dialogo, una soluzione che non distrugga tutto l’impegno profuso e quanto costruito duramente nel corso degli anni.

Potenza, 23 ottobre 2024