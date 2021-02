CARBURANTE AGRICOLO, DA QUEST’ANNO LE RICHIESTE SUL PORTALE SIA-RB

Da quest’anno, a partire dal 15 marzo, le richieste per il carburante agricolo dovranno essere effettuate esclusivamente sul portale Sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (Sia-RB). È quanto stabilisce una delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli.

Dopo la pubblicazione del provvedimento sul Bur e fino al 10 marzo, gli agricoltori che ne avessero necessità potranno inoltrare le richieste di anticipazione con Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo umabasilicata@pec.regione.basilicata.it, allegando il libretto di controllo relativo al 2020 e un documento di riconoscimento. Con questa modalità sarà riconosciuta una quantità di carburante agevolato pari al 30 per cento del quantitativo spettante nel 2020 per svolgere lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e per le coltivazioni sotto serra.