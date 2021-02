World Cancer Day, Irccs Crob organizza videoconferenza sull’oncologia

L’Irccs Crob aderisce anche quest’anno alla World Cancer Day, la giornata mondiale contro il cancro. La giornata ricade ogni anno il 4 febbraio, è promossa dall’Unione Internazionale Contro il Cancro (Uicc), organizzazione non governativa che rappresenta associazioni impegnate contro la malattia in oltre cento Paesi, ed è sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il tema di quest’anno “I Am and I Will”, “Io sono e Io sarò” chiude la campagna di comunicazione triennale con un invito all’azione personale. Un invito fatto proprio dall’ Irccs Crob che ha organizzato una videoconferenza sull’oncologia al tempo del Covid tra specialisti e associazioni di pazienti e di volontariato.

Per l’Istituto parteciperanno l’oncologo Alfredo Tartarone, la senologa Giusi Dinardo, la ginecologa Francesca Sanseverino, il chirurgo Dario Scala, e l’infermiera Maria Grieco, in collegamento con le associazioni Agata volontari contro il cancro, Arcipelago Eva, Iris Basilicata, Umani per l’Hospice, l’Airo Onlus, i volontari del Sollievo, l’Avo.

“La pandemia ha certamente influito sul mondo dell’oncologia e proprio in questo contesto il nostro vuole essere un invito a non avere paura di sottoporsi a cure ed esami anche in questo difficile momento che stiamo attraversando” spiega Alessandro Sgambato direttore scientifico Irccs Crob che prosegue “il nostro Istituto è da sempre al fianco dei pazienti oncologici e anche in occasione della giornata mondiale contro il cancro vogliamo ribadire il nostro impegno”.