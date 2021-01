Tragico incidente sul monte Sirino è morto l’escursionista Fabio Limongi

La montagna era la sua vita. Istruttore della “Scuola Sci Monte Sirino”, gestore di impianti sciistii, tecnico di elisoccorso impegnato con il “Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata – Cnsas”.

Fabio Limongi aveva un legame speciale con la sua montagna, il Sirino e questa sera proprio questa montagna lo ha tradito. Una caduta fatale gli è costata la vita. Limongi è morto dopo essere caduto da una parete rocciosa sul versante di Lagonegro del Monte Sirino.

Fabio Limongi aveva 49 anni. Era nato a Maratea e viveva a Lauria. In questa escursione si trovava insieme ad altre tre persone, due per fortuna sono riuscite a mettersi in salvo dopo essere precipitati a valle e hanno dato l’allarme.

Un’altra è riuscito subito ad individuare il corpo di Fabio Limongi. Sul posto, in una zona impervia, sono giunti Vigili del fuoco, uomini del Soccorso Alpino e operatori sanitari del 118. Sull’incidente indagano i Carabinieri.

Il 25 gennaio, tre giorni fa, l’ultimo post su facebook di Fabio Limongi:

La Montagna è una cosa seria

Ultimamente chi frequenta la montagna lo fà con molta leggerezza, sottovaluta i rischi e soprattutto si ci avvicina non con le dovute precauzioni.

Invitiamo a controllare bene:

– le condizioni meteo

– le condizioni nivologiche

– le proprie capacità tecniche

– le proprie condizioni fisiche

– le proprie conoscenze sul mondo MONTANO.

Tutte queste valutazioni servono a non mettere a repentaglio la propria vita, quelli dei propri cari, ma soprattutto quella di chi per un alto senso di Altruismo vi presterà Soccorso.

BUONA MONTAGNA A TUTTI