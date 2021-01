Corruzione sezione Fallimenti tribunale Brindisi, inchiesta Procura di Potenza

Sei persone, tra professionisti e un magistrato della sezione Fallimentare del Tribunale di Brindisi, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza per accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Tre presone sono state portate in carcere e altre tre ai domiciliari.

L’inchiesta è coordinata dalla procura di Potenza. Il procuratore, Francesco Curcio, si trova ora in tribunale, a Brindisi.

In corso ci sono perquisizioni. Il magistrato arrestato è G.G (giudice civile) in carcere. Ci sono 21 persone indagate, tra cui altri due magistrati.