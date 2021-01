CUBIROSSI IL SINGOLO DELLA RINASCITA “IL PROCESSO”

La Band pisana torna sulla scena con un Suond del tutto innovativo e accattivante, riscattandosi da

tutti i punti di vista, rispetto ai singoli precedenti. Un progetto Nuovo che subito cattura l’attenzione

di nuove realtà come “Il Festival Di Cecchetto” e il programma “I Band” in onda su La5. “Il Processo” è un brano che rispecchia completamente questo cambiamento della band; si parla del Tempo che porta via con se sbagli ed errori a cui non si può rimediare.

Ascolta il Brano su Spotify:

https://open.spotify.com/track/7LhrYPW71lhL6ZSA9Qlnq

H?si=U64_Cy6eR9qr52Ceng3nlQ

Ascolta il Brano su Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=kQwD5B2xQcs