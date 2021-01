6^ giornata / Round 2 / 22 gennaio 2021

l Round 2 della eSerieD firmata Lega Nazionale Dilettanti scalda i motori in vista della 6^ giornata, in programma domani sera alle ore 21.30.

Il match tra Portici e Desenzano Calvina sarà disponibile venerdì, in differita, sul canale Twitch della LND con la telecronaca di Marco Brandino.

La Vis Artena, capolista insieme alla Torres, sarà impegnata contro l’Acireale attualmente relegato nelle parti basse della classifica ma fresco della vittoria per 1-0 sul Portici firmato Toscano al 76’. Per il team di capitan Luca Sanguineti un match, sulla carta, utile per tentare l’allungo dopo il successo per 4-0 della 5^ giornata ottenuto sul Rimini.

La partita che vedeva affrontarsi due squadre che occupano i poli opposti della classifica, sulla carta sarebbe dovuta essere semplice per la Vis Artena che di fatto impiega 21 minuti per sbloccare la gara con Raffaele Mancuso.

Rimini in balia dell’avversario non riesce a costruire nessuna azione pericolosa con la difesa artenese che tiene sempre lontano gli attaccanti avversari dalla porta difesa da Mangano.

Arriva anche la seconda rete della Vis Artena siglata da Simone Occhino che, a 5 minuti dalla fine del primo tempo, sembra già aver chiuso i conti. Nella ripresa il Rimini entra con uno spirito diverso riuscendo ad arrivare fin dentro l’area di rigore avversaria ma con tentativi vani.

Chiudono la gara al 78° e al 91° le reti di Benassi e Mancuso, per la doppietta personale. Prima posizione confermata per il Vis Artena e Rimini che rimane ancora fermo a quota zero punto in classifica MVP: Federico Benassi, direttore d’orchestra.

Una rete e due assist, presente in tutte le azioni offensive, con giocate semplici ma sempre efficaci. I sardi della Torres sono invece in attesa del delicato match contro la Lavagnese, terza forza a due lunghezze di ritardo dal team sassarese guidato da Renato Criscuolo.

Il big match della 6^ giornata è stato preceduto dal successo rossoblù per 2-1 contro l’Insieme Formia: reti di Massa e Zirattu.

Per il Formia in gol Mauceri. Cozza con una doppietta e Tufano segnano il successo del Trastevere contro l’Audace Cerignola per 3-0 e lasciano il team romano al secondo posto in vista del confronto di domani con il Prato.

Il programma completo della 6^ giornata / Round 2 / 22 gennaio 2021

Acireale-Vis Artena

Audace Cerignola-Rimini

Prato-Trastevere

Vis Nova Giussano-Nardò

Matese-Ostia Mare

Insieme Formia-Cassino

Lavagnese-Torres

Portici-Desenzano Calvina

