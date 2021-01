CORONAVIRUS: Aggiornamento di domenica 17 gennaio: 49 positivi, due decessi

Sono 49 i nuovi casi di positività ( tutti residenti ) su 514 tamponi processati nella giornata di ieri in Basilicata. I guariti nell’ultimo giorno sono 10. Purtroppo si registrano 2 decessi. I ricoverati in ospedale sono 89 di cui 4 in Terapia intensiva.

POSITIVI

Residenti: n. 49

2 Acerenza

3 Avigliano

1 Brienza

1 Calvello

3 Lavello

2 MATERA

5 Melfi

1 Muro Lucano

5 Paterno

1 Pietragalla

2 Policoro

7 POTENZA

5 Rapolla

1 Rionero in Vulture

1 San Chirico Nuovo

3 Sant’Angelo Le Fratte

1 Tramutola

5 Venosa

GUARITI

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 10

1 Brienza

1 Irsina

2 Matera

1 Melfi

1 Montalbano Jonico

1 Pescopagano

1 Policoro

1 Potenza

1 Scanzano Jonico

RICOVERATI

A.O.R. San Carlo – Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 29

Medicina d’Urgenza n. 09

Terapia Intensiva n. 03

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 6

Pneumologia n. 6

Terapia Intensiva n. 1

DECESSI

• Genzano di Lucania

• Muro Lucano

DATI TOTALI

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.702

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 6.613

DECEDUTI RESIDENTI N. 285

GUARITI RESIDENTI N. 5.142