Buone notizie da Bella, Pescopagano, Anzi e Laurenzana. Tutti negativi i tamponi fatti sui contatti dei positivi

Sono risultati tutti negativi i tamponi processati sui cittadini di Bella, Pescopagano, Anzi e Laurenzana che erano stato indicati come contatti di alcune persone risultate positive. Decine di tamponi effettuati e processati -solo nel comune di Bella ben 40 che hanno dato esito negativo e non hanno peggiorato ancora di più la situazione in Basilicata, che come ricordiamo si è aggravata negli ultimi giorni. A darne notizia sono stati i Sindaci. A Bella il sindaco Leonardo Sabato ha fatto sapere che “in paese sono stati effettuati circa quaranta tamponi su persone che facevano parte della stessa catena di contatti del primo e secondo caso. Tutti sono risultati negativi”. Ad Anzi, invece, il sindaco Filomena Graziadei ha dichiarato: “comunico che l’autorità sanitaria mi ha ufficialmente comunicato che sono negativi tutti i tamponi eseguiti ai contatti stretti dei 5 positivi, ai quali auguro con tutto il cuore pronta guarigione”. Dai sindaci l’invito a rispettare le regole e le misure:

Alcuni dei tamponi sono stati processati all’Istituto Zooprofilattico di Foggia. A Pescopagano i tamponi hanno riguardato una casa di riposo e contatti.