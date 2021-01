Takagi e Ketra a Vasco: “Facciamo una hit insieme”

Takagi & Ketra sognano una hit insieme a Vasco Rossi. Intervistati da Carlotta Tedeschi sulle frequenze di Radio Italia Anni 60 Roma, i producer hanno dichiarato che, dopo tante collaborazioni importanti (Tommaso Paradiso, Arisa, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso…) hanno un sogno, quello di collaborare con il rocker di Zocca.

“Speriamo che Vasco ascolti questa intervista, anche se sappiamo che è molto distante da noi musicalmente e che sarà impossibile… Però, se non una hit, ci basterebbe – hanno concluso Takagi & Ketra-poterci sedere ad un tavolo in studio con lui a bere una birra. Per noi Vasco è il TOP”.

