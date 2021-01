LND eSerieD – Per i due Round del Campionato d’Italia on line, un pieno di successo e gol!

Nel Round 1 vola il Savoia mentre Trastevere e Vis Nova partono con il piede giusto nel Round 2

Roma, 13 gennaio 2020 – La capolista Savoia allunga nei confronti del Latina Calcio 1932 nel Round 1 e si porta a +9. La 15^ e la 16^ (1^ di ritorno) giornata hanno infatti fruttato al team oplontino 4 punti, in virtù del pareggio a reti bianche contro il Casale e una vittoria, per 4-0, contro il Derthona.

Un bottino prezioso per capitan Mattia Meo, in grado di tenere a distanza il Latina incappato invece nella rocambolesca sconfitta contro il Villa Valle per 2-3 (15^), prima di tornare al successo, ieri, sul Mestre con il risultato di 2-1.

Due le giornate disputate nel Round 2 e due le squadre a punteggio pieno: il Trastevere e la Vis Nova. Per la formazione capitolina esordio col botto contro il Nardò, 5-2, e bis con poker, 4-0, nei confronti dell’Acireale; un biglietto da visita di tutto rispetto per quanto riguarda le capacità offensive del team romano.

A condividere la prima piazza un Vis Nova altrettanto prolifico nel match d’esordio, 4-1 al Portici e vittorioso per 2-1 nell’ultimo incontro disputato con il Desenzano Calvina, ancora a secco insieme a Rimini ed Acireale.

La eSerieD griffata Lega Nazionale Dilettanti tornerà “in campo” lunedì prossimo, 18 gennaio, con la 17^ giornata del Round 1 e la 3^ del Round 2 in una settimana che vedrà anche il battesimo del primo “TG eSport” sul canale Twitch ufficiale della LND.

#eSerieD #LNDeSport