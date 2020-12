Luca Rustici Cantautore, Produttore e Autore Multiplatino, Chitarrista, Arrangiatore

Il suo curriculum di 38 anni di carriera è pieno di collaborazioni con Artisti Nazionali e Internazionali alcuni tra questi: Mina, Adriano Celentano, Marco Mengoni, Loredana Bertè, Giusy Ferreri, Negramaro, Giorgia, Enzo Avitabile, Tullio De piscopo, Alejandra Guzman, Jose Luis Perales, Lorca, etc etc.

Dopo Tanti anni al servizio di Artisti decide di mettersi in gioco in prima persona e si mette al lavoro per il suo Album.

Primo singolo Prodotto nel “ROCKDOWN” a Giugno 2020 il Brano ‘A Zingara, una Cover del brano degli Osanna (gruppo che vede come cofondatore e chitarrista suo fratello Danilo) con il featuring del cantante Originale della Band Lino Vairetti.

Esce poi il 24 di novembre 2020 il suo singolo originale “I don’t feel like You” scritto insieme a Philippe Leon e Samantha Dagnino.

Nel percorso della sua carriera, da all’ora ai giorni nostri, Luca Rustici può vantare la collaborazione con una serie di artisti di fama internazionale: Andrea Bocelli, Zucchero, Mina, Celentano, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Gio Sada, Massimo Di Cataldo, Negramaro, Rino De Maria, Piero Pelù, Laura Trent, Juri Magliolo, Mark Cucchelli, Gianni Morandi, Gazosa, Komminuet, Alessandro Safina, Francesco Renga, Jose Luis Perales, Aranza, Paulina Rubio, Alejandra Guzman, Lorca, Tisuby e Georgina, Malanga, Duo Dinamico, Enzo Avitabile, Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Nino Buonocore, James Senese, Gianna Nannini, Loredana Berte’, Rita, Noa, Mietta, Andrea Mingardi, Antonino, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Edoardo Bennato, Nana Vasconcelos, Gianluigi Di Franco, Yaire, Antonio Hidalgo, Ivana Spagna, Nino D’Angelo, Gigi D’Alessio, Pietra Montecorvino, Roberto Murolo, I Muvrini, Antonio Onorato, Gigi Finizio, Serena Autieri, Marcello Pieri, Audio 2, Articolo 31, D.J.Flash, Kay Bianco, Cafe’ Latino, Kingstone Club, Jerome Stocks, Clio & Key.

Luca Rustici nasce a Napoli nel 1964 in una famiglia di Artisti, suo padre pittore e i fratelli musicisti. Inizia a suonare la chitarra e la batteria all’età di 10 anni, forma gruppi e suona nei club napoletani come batterista, ma poi si ritrova sempre con la chitarra in mano a scrivere canzoni.

Decide quindi di studiare Chitarra Jazz e di intraprendere un percorso da Sessionman nei vari studi di registrazione evolvendosi nel lavoro di Produttore – Arrangiatore e Autore, che gli ha dato la possibilità di lavorare con grossi nomi della musica italiana e Internazionale tra Italia, Spagna e America Latina.

Tra questi Mina, Adriano Celentano, Marco Mengoni, Loredana Bertè, Giusi Ferreri, Patti Pravo. nel 2004 Ha creato la sua etichetta discografica, la L’n’R Productions. Nel 2010 pubblica il suo primo album strumentale “A flower into the power”.

Sta lavorando da tempo, tra vari progetti da autore e produttore per altri artisti, al suo nuovo album anticipato, proprio nel periodo prima del “ROCKDOWN” dal primo singolo “A Zingara”, rifacimento di un brano degli Osanna (gruppo nato negli anni Settanta fondato dal fratello Danilo Rustici) con il featuring del cantante originale Lino Vairetti, ottenendo un buon riscontro negli Stati Uniti.