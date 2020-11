Controlli dei Carabinieri: 14 persone denunciate Nel Materano tre sanzioni per punire violazioni alle norme anticovid 19

MATERA, 28 NOV – Quattordici persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli effettuati in Basilicata In provincia di Matera sei persone sono state denunciate per diverse tipologie di reati e altre tre sono state sanzionate per violazioni alle norme di contenimento della diffusione del contagio da covid 19.

Queste ultime hanno riguardato persone che, a Matera, sostavano davanti a un bar , prive di mascherina e senza rispettare il distanziamento.

(ANSA)