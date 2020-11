Covid: sindacati Basilicata, ora serve un commissario “Bardi prenda atto della fallimentare gestione della pandemia”

POTENZA, 19 NOV – Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, “prenda atto della fallimentare gestione della pandemia e della sanità lucana”, con i “numeri dei contagi ormai fuori controllo”, e “si prenda atto di quanto sta accadendo e senza semplificazioni e ulteriori sottovalutazioni”.

Così, in una nota congiunta, Cigl, Cisl e Uil, che hanno chiesto al governatore lucano “un commissariamento per la gestione della pandemia in Basilicata.Non c’è altro tempo da perdere”.

I segretari dei tre sindacati, Angelo Summa, Enrico Gambardella e Vincenzo Tortorelli, hanno quindi annunciato “la consegna di un documento di proposte sulla sanità lucana e sulla gestione dell’emergenza al presidente della Regione Basilicata, lanciando una mobilitazione per martedì 1 dicembre prossimo”.

(ANSA)