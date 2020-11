Covid: in Basilicata 270 positivi e due decessi Il totale delle vittime lucane ha superato quota cento

POTENZA, 19 NOV – Su 2.147 tamponi processati ieri in Basilicata 290 sono risultati positivi al coronavirus: 270 riguardano residenti in regione e così il totale dei lucani attualmente positivi in 24 ore è salito da a 4.335 a 4.592.

La task force regionale ha inoltre segnalato due decessi: dall’inizio dell’epidemia le vittime in Basilicata sono state 101.

(ANSA)