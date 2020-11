Coronavirus preoccupa situazione case di riposo

Mentre si attendono i dati ufficiali dei tamponi processati nella giornata di ieri, che molto probabilmente saranno ancora una volta sopra i 200 nuovi casi oggi in Basilicata, le preoccupazione arrivano dalle case di riposo.

Dopo quella di Calvello, un nuovo focolaio è scoppiato in una struttura di Venosa, dove si sono registrati 38 ospiti positivi.

Da registrare anche due casi di positività nel comune di Terranova di Pollino.

Questa mattina il Sindaco Enzo Golia sulla pagina facebook del comune ne ha dato notizia:

“Carissime/i,

comunico a Voi tutti che sono stato informato dalla nostra Asp che due nostri concittadini sono risultati positivi ai tamponi molecolari. Ho conversato telefonicamente con i diretti interessati prendendo atto che attualmente stanno bene e che per senso di responsabilità si erano posti già da qualche giorno in isolamento volontario. In ogni caso saranno effettuati ulteriori tamponi ai contatti stretti. Ai nostri concittadini va la mia solidarietà e il mio sincero augurio per una pronta guarigione” .

Il Sindaco – Enzo Golia