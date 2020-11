Covid: sindacati, “emergenza nelle case di riposo” Una nota di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil

POTENZA, 06 NOV – “Tutti i nostri reiterati appelli per prevenire l’irreparabile nelle case di riposo lucane sono caduti nel vuoto: siamo fortemente preoccupati per come la Regione Basilicata e l’Asp (Azienda sanitaria di Potenza) stanno gestendo l’emergenza nelle case di riposo.

A oggi non esiste ancora un preciso protocollo da applicare nel momento in cui scoppia un focolaio, per cui chiediamo all’Asp di sapere gli interventi dedicati nel caso specifico, perché non è possibile lasciare tante persone nella totale incertezza”.

Così, in una nota, i segretari regionali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, Nicola Allegretti, Vincenzo Zuardi e Carmine Vaccaro.

(ANSA)