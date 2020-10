TISCI (ARPAB) COORDINATORE TAVOLO ISTRUTTORE PER IL CONSIGLIO TIC

Il Consiglio del Sistema Nazionale della Protezione Ambientale (Snpa) ha deciso, all’unanimità, di affidare al direttore generale dell’Arpab Antonio Tisci la responsabilità dell’Area n.5 del Tavolo Istruttore per il Consiglio “SINAnet, reportistica, comunicazione, formazione, educazione ambientale”.

“La decisione è stata adottata con delibera n. 87/2020”, si legge in una nota dell’Arpab nella quale viene precisato che “la scelta rientra tra gli obiettivi della rinnovata ‘governance’ del Sistema nazionale, improntata alla sistematica ottimizzazione e semplificazione della struttura, nata con la legge 132 del 2016.

Attraverso il TIC V, coordinato dal direttore generale dell’ARPAB Antonio Tisci, si dovranno definire, tra le altre, le linee d’azione ed il Piano Operativo di dettaglio per la realizzazione, nell’ambito di un Piano triennale, delle normative del Codice dell’Amministrazione Digitale, gli standard per la pubblicazione degli Open Data di Sistema, la conformità alla Direttiva europea INSPIRE e, ancora, il piano per la realizzazione e gestione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale.

“Saranno oggetto di lavoro del Tavolo di reporting – prosegue la nota dell’Arpab – anche le modalità di realizzazione di nuovi report settoriali a livello di sistema nazionale, il programma dell’educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS) di SNPA, le modalità e gli strumenti per condividere percorsi formativi di interesse comune nel SNPA e per consentire adeguati livelli e standard qualitativi della formazione proposta.

Considerato l’alto valore strategico del Tavolo istruttore di reporting le funzioni saranno supportate dai Gruppi di Lavoro e dalle Reti di referenti tematiche.

Alla Basilicata, è quindi, assegnato un ruolo centrale nell’ambito del Sistema nazionale a rete per la Protezione Ambientale coordinando, sul tema, anche le restanti Arpa regionali nonché le Appa di Trento e Bolzano”.