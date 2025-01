Trapianto di polmone doppio alle Molinette di Torino a Capodanno Il paziente avvisato che c’era il donatore a San Silvestro

Mentre in strada si festeggiava la notte di San Silvestro, lui è uscito di casa per recarsi in ospedale e sottoporsi a un trapianto di polmone doppio.

Protagonista un uomo di 65 anni, torinese, operato all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino

Il paziente è stato chiamato dal nosocomio proprio a Capodanno per essere avvisato che c’era un potenziale donatore compatibile con lui.

L’uomo, che soffriva di una insufficienza respiratoria causata da una grave broncopneumopatia ostruttiva, era iscritto in lista di attesa per un trapianto di polmone doppio e aspettava l’operazione da maggio scorso.

A quanto si apprende il donatore è un 40enne di origini sarde, la cui famiglia ha acconsentito alla donazione dei suoi organi.

Il trapianto di entrambi i polmoni è avvenuto nella sala operatoria della Cardiochirurgia delle Molinette.

L’intervento è stato eseguito in due fasi: prima il prelievo degli organi, realizzato da Cristina Barbero insieme a Giulia Agostini, poi il trapianto vero e proprio, effettuato da Massimo Boffini in collaborazione con Erika Simonato e Gerlando Mallia, sotto la supervisione anestesiologica di Federico Canavosio.

L’operazione di Capodanno è stata possibile, fanno sapere dall’ospedale, grazie all’organizzazione della macchina dei trapianti, coordinata dal Centro Nazionale Trapianti, diretto da Giuseppe Feltrin, di concerto con il Centro di coordinamento trapianti della Regione Piemonte, diretto da Federico Genzano Besso, e della Regione Sardegna, diretto da Lorenzo D’Antonio e infine dal Programma di Trapianto di Polmone, diretto da Mauro Rinaldi.

