Asp Basilicata: istituita commissione straordinaria per rinnovo patenti di guida

L’Asp Basilicata, per venire incontro alle necessità di tutti quegli utenti che non hanno la possibilità di accedere al rilascio del permesso provvisorio alla guida, ha istituito una seduta straordinaria della Commissione Medicale

Locale patenti di guida, alla quale i suddetti utenti potranno accedere senza le limitazioni temporali imposte dalla cronologia della data di inoltro della domanda.

L’accesso a tale seduta straordinaria della Commissione Patenti sarà subordinata ad un’istanza scritta dei cittadini che dovranno compilare un’autocertificazione (allegando copia del documento di identità) relativa all’impossibilità al rilascio del permesso provvisorio alla guida per uno dei seguenti motivi: violazione degli articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, “Nuovo codice della strada” (allegando il relativo provvedimento giudiziario); primo conseguimento; presentazione della domanda successivamente alla scadenza della validità della patente (per le istanze presentate nel periodo 15 giugno 2019 – 30 giugno 2020); segnalazioni effettuate da organismi di accertamento degli stati invalidanti.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere alla commissione straordinaria sono le seguenti:

a mano presso gli uffici dell’Asp di Potenza in via della Fisica 18 A/B; a mezzo posta ordinaria allo stesso indirizzo (Asp Basilicata – via della Fisica 18 A/B – 85100 – Potenza); mediante PEC (intestata alla persona direttamente interessata) da inviare all’indirizzo protocollo@pec.aspbasilicata.it

Scarica il modello Autodichiarazione_Commissione_Straordinaria_Patenti