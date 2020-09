Turismo, con VauBoo.com gli Hotel si prenotano con l’asta

Milano, 18 settembre 2020 – Le prentoazioni degli hotel presto non saranno più come prima.

L’1 ottobre prossimo VauBoo presenterà infatti un servizio online che cambierà radicalmente il processo di prenotazione degli alloggi ,sia per gli ospiti che per gli albergatori.

Per la prima volta potremo usare infatti un sistema di prenotazione basato sul principio dell’asta, in cui ospiti e albergatori, comunicando direttamente, potranno concordare un prezzo per il soggiorno.

A causa della difficile situazione del settore turistico, Vauboo pensa di ridurre in questo modo i costi alberghieri pagando un abbonamento mensile minimo invece di pagare grandi commissioni sulle prenotazioni.

“Dopo aver analizzato il mercato dei servizi alberghieri in Germania, Polonia e Italia, oltre il 40% degli intervistati ha manifestato interesse a lavorare nel nostro sistema”, dicono i founder di Vauboo.

Tenendo conto dei desideri degli albergtori il team di VauBoo ha sviluppato un sistema ottimale che salverà sia i viaggiatori, grazie a prezzi vantaggiosi, e sia gli hotel, grazie ai costi bassi, e allo stesso tempo stimolerà la crescita del turismo nazionale e internazionale.

Il sistema VauBoo.com è attualmente in fase di test nei mercati di questi paesi , e dall’1 ottobre prossimo verrà annunciato il lancio ufficiale del sistema di prenotazione degli hotel di VauBoo.

Lo scopo è quello di rendere i turisti più informati, e più accessibili agli stessi albergatori.

Prenotare un hotel online con un’asta sarà possibile dall’1 di ottobre all’indirizzo internet www.vauboo.com.