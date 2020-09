Sbarca in Italia ‘Google per le aziende’, sito dedicato alle piccole e medie imprese

Google presenta in Italia Google per le aziende, un sito dedicato alle piccole e medie imprese italiane pensato per guidarle passo dopo passo nel portare la propria attività online e valorizzarla grazie al digitale.

In Italia un numero significativo di piccole e medie imprese non ha ancora un sito web. Eppure, da un lato intercettare nuovi clienti e mantenere quelli esistenti sono due grandi sfide per le Pmi italiane e dall’altro l’interesse delle persone nel cercare online ciò di cui hanno bisogno si manifesta nelle tendenze di ricerca: basti pensare che le ricerche di attività ‘vicino a me’ hanno subito negli scorsi mesi un incremento del 300% (Fonte Google Trends).

Ecco allora che essere online si pone più che mai come un’opportunità da non mancare per le aziende di ogni dimensione, anche e soprattutto le piccole.

Con ‘Google per le aziende’ le Pmi italiane possono consultare e scaricare una guida personalizzata volta a suggerire in pochi e semplici passaggi come portare la propria attività online e scoprire gli strumenti per valorizzarla grazie al digitale, così come accedere a una sezione di risorse utili per affrontare questo momento di difficoltà.

‘Google per le aziende’ si inserisce inoltre nel più ampio contesto di ‘Italia in Digitale’, il nuovo piano di Google annunciato a luglio per accelerare la ripresa economica del Paese attraverso progetti di formazione, strumenti e partnership per supportare le aziende e le persone in cerca di opportunità lavorative.