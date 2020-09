UPA: ‘BRANDING E-VOLUTION’

È stata definita l’agenda degli eventi di presentazione dei risultati del progetto di ricerca “Branding e-volution”, nato dalla collaborazione tra UPA e la School of Management del Politecnico di Milano allo scopo di offrire al mercato un contributo concreto e innovativo alla comprensione delle criticità e delle opportunità di sviluppo delle marche nell’ecosistema digitale e social.

Quali sono le principali sfide che le marche devono affrontare in uno scenario complesso come quello attuale? In che modo la comunicazione, con particolare focus sui mezzi digitali, contribuisce a costruire e a rafforzare il valore del brand?

Sono queste le domande che guideranno la discussione della mattinata del 24 settembre, durante la quale sono previsti interventi a cura di Nextplora, Kantar, UNA, Best Western e Sensemakers.

Il pomeriggio del 1° ottobre sarà invece dedicato ad esplorare l’approccio delle imprese alla misurazione delle iniziative di branding e delle performance di marketing e di comunicazione, e a riflettere sulla gestione del dato come elemento strategico.

A stimolare il confronto saranno GroupM, Inmediato Mediaplus, Teads, GFK, Integral Ad Science. A rappresentare il mondo delle imprese Lavazza, UBI Banca e EON.

Gli eventi, gratuiti, si terranno in streaming.