H-FARM HA INAUGURATO IL NUOVO CAMPUS

H-Farm ha inaugurato oggi il nuovo campus. A meno di un anno dalla posa della prima pietra, H-Farm ha dunque aperto al pubblico le nuove strutture destinate alla formazione, ai servizi per le imprese e alle startup alle porte di Venezia.

A seguito della recente approvazione del piano industriale 2020-2024 che punta a raggiungere i 126 milioni di euro (ebitda positivo a 12 milioni di euro) nel 2024, H-Farm volta finalmente pagina e può dedicarsi completamente al proprio percorso di sviluppo, incentrato sulla messa a regime del Campus, sullo sviluppo di soluzioni di distance e remote learning e sulla costante crescita della business unit Innovation, focalizzata sulla consulenza aziendale in ambiti di digital transformation.

Il progetto di ampliamento ha portato il campus a occupare una superficie complessiva di oltre 51 ettari, con 10 nuove strutture dedicate in particolare alla formazione, ma anche al mondo delle startup e delle imprese, per un totale di 30.000 metri quadri di nuova superficie coperta, interamente a cubatura zero, grazie al recupero dei volumi di edifici in stato di abbandono già presenti nella zona interessata e all’abbattimento di una ex base militare.

In particolare cinque sono gli edifici dedicati alla formazione, dall’infanzia fino all’offerta universitaria e post universitaria, in grado di ospitare fino a duemila studenti (il Campus sarà in grado di accogliere fino a 3 mila persone).