Villa d’Agri – Nel debutto dei campionati europei under18, al Palasport di Villa d’Agri, la Bulgaria batte la nazionale belga per tre set a zero. I parziali 25-17, 25-21 e 25-23.

Coach Stoev Martin schiera per il sestetto bulgaro Palev Palleggiatore Tatarov Opposto, I Centrali Bouchkov e Damyanov in banda Nikolov e Stoev. Libero Valchinov

La coach Belga Moyaert risponde con Van Looveren in regia, Reggers schiacciatore opposto, Vlahovic e Gifford centrali, De Bruyn e Beelaert schiacciatori di banda, Peters libero.

Nel primo set la Bulgaria parte forte, si fa subito notare l’opposto Tatarov (CSKA Sofia) che realizza una serie di punti che porta al primo allungo della squadra bulgara a nove e poi a 14. Il Belgio reagisce e recupera punti ma il divario resta notevole tanto che i bulgari si portano sul 24-14 e chiudono il primo set sul punteggio di 25-17.

Nel secondo set, il Belgio entra in campo più concentrato e nella prima frazione di gioco riesce a tenere testa ai coetanei bulgari.

La coach cerca di scuotere i suoi, effettua anche un cambio sul 11-12 del centrale Vlhovic con Verhamme al fine di migliorare il muro.

Si vede un Belgio diverso ma i bulgari sono attenti e bravi a mettere a segno giocate che gli consentono di vincere anche il secondo set con il punteggio 25-21. Terzo Set, stessa storia.

La Bulgaria parte forte e in breve tempo si porta sul 11-2. Il Coach bulgaro mette fuori gli elementi migliori per farli riposare, avendo speso molto fino a quel momento, cambiando le linee: Antov al posto di Palev e Nikolov B. per Tatarov.

Il Belgio in questa fase recupera il divario portandosi sul 10-14. Stoev richiama in campo Palev e Tatarov e nonostante il Belgio giochi il set migliore, i bulgari chiudono il set sul 25-23