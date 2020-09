COCA-COLA NOMINA I NUOVI RESPONSABILI UNIT E MARKETING

Alla riorganizzazione annunciata settimana scorsa da Coca-Cola, in 9 unit operative e 5 categorie, sono seguite parecchie nuove nomine.

Riportiamo quelle europee e quelle connesse al marketing: Nikos Koumettis, attualmente presidente Europe, Middle East & Africa sarà a capo dell’unità operativa europea dal 1° gennaio; Lana Popovic sarà president of operations Western Europe, Alanna Cotton, oggi chief marketing officer delle bevande non gasate, invece president of operations, Central e Eastern Europe.

Venendo ai responsabili delle 5 global category, che risponderanno al Chief Marketing Officer Manolo Arroyo e avranno come priorità assicurare innovazione, l’efficacia e l’efficienza del marketing, Selman Careaga, oggi presidente della business unit sparkling in North America, sarà presidente della categoria Coca-Cola; Jasmin Vinculado, sparkling general manager sparkling in Messico, è a capo della categoria Sparkling Flavors; Matrona Filippou, adesso president della business unit Southern and East Africa, va a dirigere la categoria Hydration, Sports, Coffee and Tea; Sedef Salingan Sahin, oggi vice president of operations Emea, a capo di Nutrition, Juice, Dairy and Plant, mentre a breve verrà annunciato il responsabile della categoria Emerging.

Quindi il capitolo marketing: i senior vice president of marketing delle unit operative più grandi saranno per l’Europa Walter Susini, ora head of marketing per l’Europa occidentale; per l’America Latina Javier Meza, chief marketing officer sparkling beverages; per il Nord America Melanie Boulden, president stills in Coca-Cola North America.

Anche in Italia c’è una nuova nomina: si tratta di Frank O’Donnell che sarà il nuovo General Manager di Coca-Cola HBC Italia, il principale produttore e imbottigliatore delle bevande The Coca-Cola Company in Italia.

Il manager guiderà le quasi 2.000 persone che lavorano tra i 5 stabilimenti produttivi in Piemonte, Veneto, Abruzzo, Campania e Basilicata nelle funzioni di staff e in una delle forze commerciali più grandi del Paese.

O’Donnell, in azienda dal 1992, subentra a Vitaliy Novikov, nominato Group Commercial and Customer Director del gruppo Coca-Cola HBC. E’ stato in passato Direttore Commerciale in Irlanda, Repubblica Ceca e Slovacchia e successivamente di General Manager in Irlanda e in Austria.