PANINI COMICS presenta LE VACANZE DI DONALD

Un nuovo volume – appena pubblicato in Francia da Glénat per il mercato d’oltralpe – si aggiunge alla collana di graphic novel Disney. Da giovedì 24 marzo è disponibile in fumetteria, edicola e su Panini.it

Le vacanze di Donald, capolavoro a fumetti sceneggiato da Frédéric Brrémaud e illustrato da Federico Bertolucci, dedicato a una nuova divertente avventura del Papero più amato.

Che cosa accade quando Paperino decide di allontanarsi dal caos cittadino per concedersi una vacanza un meritato periodo di relax in campagna a contatto con la natura?

Di tutto e anche di più! Le aspettative di Paperino, infatti, ben presto si scontreranno con la dura realtà…

Un’opera incredibile, poetica e divertentissima che svela l’immenso amore di Brrémaud e Bertolucci per il cinema di animazione Disney degli anni 50.

A coronare il tutto, nella parte finale del volume, un ricco apparato esclusivo di studi e bozzetti inediti di Federico Bertolucci.