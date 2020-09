Calcio eccellenza lucana: Il Real Senise, conferma Tufo, Arleo, Pioggia, Ciuffo e Oliva

Comincia a prendere forma il Real Senise di mister Logarzo. Infatti è notizia di poche ore fa, la riconferma dei giocatori Tufo, Arleo, Pioggia, Ciuffo e Oliva, che dopo l’ottima seconda parte della passata stagione, hanno deciso di indossare nuovamente la maglia bianconera, in vista di un nuovo campionato di eccellenza. Anche qui, c’è stato il grande lavoro del direttore sportivo Salvatore Marino che è riuscito a trattenere i giocatori, dopo che questi avevano avuto diverse richieste da altre società. Questa è la dimostrazione che il Real Senise di «patron» Nicola Spaltro, vuole disputare un campionato di alto livello. Ma certo il mercato in entrata del sodalizio sinnico, non è concluso, adesso ci si aspetta, che il diesse Marino, metta a segno qualche altro colpo in entrata. Da ricordare le riconferme nei giorni scorsi, dei due giocatori argentini Perretta e Insausti. Insomma il Real Senise si sta completando, nel frattempo proseguono gli allenamenti della squadra presso lo stadio «Rossi».

Rocco Sole