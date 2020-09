Ebay for business, iscrizioni al webinar sull’e-commerce della Camera di Commercio

Sono in scadenza le iscrizioni ad “Ebay for business”, webinar in programma il 9 settembre 2020 grazie all’organizzazione del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio della Basilicata e dall’Azienda Speciale Asset Basilicata.

L’iniziativa, gratuita, a cui si accede iscrivendosi al form in evidenza sui siti www.basilicata.camcom.it (nella sezione Eventi) e www.assetbasilicata.it , è un tassello di un più ampio accordo, promosso da eBay e Dintec – Agenzia Nazionale del Sistema Camerale, che prevede una presenza capillare nei territori ed una gamma di agevolazioni e strumenti per avviare l’e-commerce: dalle attività di formazione al supporto commerciale, a quello promozionale e tecnico, in un momento storico in cui la pandemia ha provocato un’accelerazione fortissima rispetto alle nuove tendenze di mercato, spingendo gli operatori tradizionali a riposizionarsi dal punto di vista del marketing.

I trend dell’ecommerce indicano infatti un progressivo e rapido declino per i grandi magazzini e i negozi fisici, mentre si evidenzia un grande balzo proprio per il commercio elettronico.

Partecipare al webinar significherà analizzare le tendenze in atto, comprendere più da vicino la possibilità di ampliare i canali di vendita e preparasi al cambiamento in maniera molto più consapevole.

Per qualsiasi ulteriore informazione si può scrivere a pid@basilicata.camcom.it. Scadenza domande 8 settembre.