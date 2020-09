Basket: rinnovata per altri due anni la partnership tra Eurosport e la Serie A

Si allunga la partnership tra il gruppo Discovery e Lega Basket Serie A. Per i prossimi due anni Eurosport Player trasmetterà tutte le partite del campionato italiano di Serie A (Regular Season e Playoff), della Coppa Italia e della Supercoppa 2020.

In particolare, quest’ultimo trofeo prenderà il nome di Eurosport Supercoppa 2020, e verrà disputato in una formula che prevede la partecipazione di tutti i club della massima divisione in quattro gironi.

Le squadre vincitrici dei gironi si sfideranno il 19 e 20 settembre a Bologna nelle Final Four, con la finalissima trasmessa in diretta live anche sul Nove.

Confermata la squadra di commentatori, con Mario Castelli, Andrea Solaini e Niccolò Trigari, al commento tecnico Franco Casalini, Andrea Meneghin, Marco Mordente e Hugo Sconochini. A bordo campo preview dei match e commenti post-gara con Guido Bagatta e Giulia Cicchinè.

Soddisfazione per il rinnovo dell’accordo da parte di Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia, secondo cui “la scelta di continuare ad essere accanto a Lega Basket Serie A per i prossimi anni dimostra la volontà del gruppo Discovery di continuare ad investire in una disciplina in cui crediamo molto, che ha fatto crescere sensibilmente il numero di abbonati a Eurosport Player e la notorietà del brand Eurosport come casa del basket in Italia”.

L’obiettivo, ha chiosato Umberto Gandini, presidente Lega Basket Serie A, è “quello di raggiungere un sempre maggior numero di appassionati soprattutto delle nuove generazioni, fornendo un prodotto spettacolare e cercando di valorizzare i personaggi e le storie che la nostra Serie A è in grado di presentare”.

Oltre a Eurosport Player, dove si potranno vedere live tutte le partite con analisi e commenti, i big-match del campionato saranno disponibili anche su Eurosport 2, il canale lineare del gruppo visibile anche su Sky e Dazn.